È guerra in Ucraina, Mosca avvia l’invasione. Esplosioni in diverse città, Putin: “Conseguenze per chi interferisce” (Di giovedì 24 febbraio 2022) La guerra è iniziata. Ucraina e Russia al conflitto militare dopo una notte di drammatica escalation di tensioni tra Kiev e Mosca. Prima dell’alba, con l’invasione in avvio dal Donbass, il presidente russo avrebbe lanciato l’avvertimento all’Occidente: “Conseguenze per chi interferisce“. Esplosioni registrate in diverse città e aeroporti. ucraini. Ucraina e Russia in guerra, Mosca avvia l’invasione. Esplosioni in diverse città In Ucraina sarebbe scattata la legge marziale dopo la decisione di invadere avanzata dalla Russia nel cuore della notte. Le previsioni dell’intelligence ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 febbraio 2022) Laè iniziata.e Russia al conflitto militare dopo una notte di drammatica escalation di tensioni tra Kiev e. Prima dell’alba, conin avvio dal Donbass, il presidente russo avrebbe lanciato l’avvertimento all’Occidente: “per chi“.registrate ine aeroporti. ucraini.e Russia ininInsarebbe scattata la legge marziale dopo la decisione di invadere avanzata dalla Russia nel cuore della notte. Le previsioni dell’intelligence ...

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - fedemello : RT @nonleggerlo: “La Russia non sta invadendo l'Ucraina. Poi, per carità, tutto può accadere, ma credo che Putin (e non solo) tutto voglia… - paoladb795 : RT @TgLa7: ??UCRAINA?? L'Ucraina e' sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. La conferma è arrivata dalle Guardie di frontiera ucrai… -