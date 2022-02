Davide Silvestri, grande spavento nel cuore della notte: “Voglio andare via” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il gieffino Davide Silvestri minaccia di voler lasciare la casa durante la notte, scoppia il panico tra i vipponi: i dettagli. Davide Silvestri (screenshot YouTube)Davide Silvestri è un concorrente che, nel corso del GF Vip, ha dimostrato poi essere uno dei più pragmatici di tutti: spesso al di fuori delle dinamiche, il gieffino ha cercato di non farsi coinvolgere troppo nelle questioni della casa. Per questo motivo, sono stati tanti i concorrenti che hanno definito il suo modo di agire come una “strategia”. Secondo le sue stesse parole, però, è importante ricordare che “si tratta di un gioco” e che non è necessario costruire dei rapporti di amicizia con tutti gli inquilini della casa. Tuttavia, nel corso della ... Leggi su specialmag (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il gieffinominaccia di voler lasciare la casa durante la, scoppia il panico tra i vipponi: i dettagli.(screenshot YouTube)è un concorrente che, nel corso del GF Vip, ha dimostrato poi essere uno dei più pragmatici di tutti: spesso al di fuori delle dinamiche, il gieffino ha cercato di non farsi coinvolgere troppo nelle questionicasa. Per questo motivo, sono stati tanti i concorrenti che hanno definito il suo modo di agire come una “strategia”. Secondo le sue stesse parole, però, è importante ricordare che “si tratta di un gioco” e che non è necessario costruire dei rapporti di amicizia con tutti gli inquilinicasa. Tuttavia, nel corso...

Advertising

rogerfan88 : @rynpis @catiuz92 Tappo, inteso a Davide Silvestri, attore di cui lei non sa niente. Lo ha visto in 5 mesi e si per… - Giovann18191683 : @GrandeFratello Il mio prefferito davide silvestri - Novella_2000 : Davide minaccia di uscire dalla Casa nella notte (VIDEO) #gfvip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, l’amarezza di Davide Silvestri: ''Soleil Sorge mi ha tradito'' - ElisaDiGiacomo : Niente, non so cosa sia accaduto tra Nat e Jessica, quindi voto Davide Silvestri. Almeno non ha mai mancato di rispetto nessuno. #gfvip -