Conflitto Russia-Ucraina, Draghi in conferenza: “Putin ritiri le truppe” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mario Draghi è intervenuto, tramite una conferenza stampa, sul Conflitto Russia-Ucraina. Il Presidente del Consiglio promette dure sanzioni: “Ritiro delle truppe immediato” “L’Italia, l’Unione Europea e tutti gli alleati chiedono al presidente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 24 febbraio 2022) Marioè intervenuto, tramite unastampa, sul. Il Presidente del Consiglio promette dure sanzioni: “Ritiro delleimmediato” “L’Italia, l’Unione Europea e tutti gli alleati chiedono al presidente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

fattoquotidiano : Per capire cosa sta accadendo in #Ucraina e da dove scaturisce il conflitto, occorre osservare non solo la Russia,… - ilriformista : Il conflitto tra #Ucraina e #Russia è osservato con grande attenzione dalla #Cina, che rifiuta di parlare di “invas… - fattoquotidiano : Ucraina, la guerra di Vladimir #Putin La cronaca in versione podcast del conflitto tra Russia e Ucraina, ora per or… - alessia_pasini : Che Sebastian Vettel fosse un grande uomo non c'erano dubbi, ma dopo le dichiarazioni di oggi sul conflitto Russia… - Clementina____ : RT @Radio3tweet: Nel pomeriggio di #Fahrenheit si continua a parlare del conflitto tra Russia e Ucraina indagando la storia, gli aspetti cu… -