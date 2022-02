Amici 21, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano pronti per una doppia eliminazione (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’appuntamento di domani 25 Febbraio ad Amici sarà sorprendente. Infatti, oggi è stato annunciato un grandissimo colpo di scena. Domani verranno eliminati due allievi del talent show di Canale 5: un cantante e un ballerino. La doppia eliminazione della puntata di Amici 25 Febbraio I professori del talent show di Maria De Filippi hanno preso una drastica decisione perché il serale si avvicina e gli allievi sono tanti. Vogliono fare un taglio e opereranno subito, anticipando addirittura la puntata speciale della domenica. Domani due allievi lasceranno il programma definitivamente. Saranno le classifiche a stabilire l’identità di chi sarà eliminato dalla scuola di Amici 21. Infatti gli ultimi nel canto e nel ballo dovranno rapidamente abbandonare il loro percorso artistico davanti alle ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’appuntamento di domani 25 Febbraio adsarà sorprendente. Infatti, oggi è stato annunciato un grandissimo colpo di scena. Domani verranno eliminati due allievi del talent show di Canale 5: un cantante e un ballerino. Ladella puntata di25 Febbraio I professori del talent show di Maria De Filippi hanno preso una drastica decisione perché il serale si avvicina e gli allievi sono tanti. Vogliono fare un taglio e opereranno subito, anticipando addirittura la puntata speciale della domenica. Domani due allievi lasceranno il programma definitivamente. Saranno le classifiche a stabilire l’identità di chi sarà eliminato dalla scuola di21. Infatti gli ultimi nel canto e nel ballo dovranno rapidamente abbandonare il loro percorso artistico davanti alle ...

