WordPress | trovata e sistemata pericolosa falla sui plugin

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)ha registrato un bug da non poco nei suoi siti, motivo per cui si tratta di un problema che non deve essere sottovalutato. Ma in che modo si è generato, e come è stato scoperto?, essendo un sito molto utilizzato e attualmente attivo, a volte può manifestare delle vulnerabilità che notano soltanto gli esperti informatici – Computermagazine.itTutti i siti dihanno dovuto installare, immediatamente e senza perdere tempo, un update obbligatorio per risolvere unadi sicurezza. Si tratta di quella che risiedeva in UpdraftPlus, unche permetteva agli utenti di creare e ripristinare i backup di tutti i siti del servizio. Marc Montpas, il ricercatore che si è occupato di effettuare le doverose analisi al riguardo, ha ...

Computer Magazine

Come funziona il bug di WordPress La vulnerabilità trovata dal team di Wordfence è abbastanza semplice visto che tutti e tre i plug - in registrano la funzione save_settings, che viene avviata ... Milioni di siti WordPress stanno ricevendo in queste ore una patch di aggiornamento forzata. Il motivo è una vulnerabilità in UpdraftPlus, un popolare plug-in che consente agli utenti di creare e ripr ... WordPress si è però subito messa a lavoro per trovare una soluzione, rilassando un aggiornamento forzato che ha interessato milioni di siti in tutto il globo. I database di WordPress in pericolo, ma è ...