Se questa non è una donna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dichiararsi felici della propria identità, come ha fatto la cantante Adele, è pericoloso: un gesto che scatena odio e minacce. Inchiesta sul «tribunale» del politically correct. Che in nome delle minoranze nega la libertà di tutti. La sublime Adele ha stravinto agli ultimi Brit Awards, il prestigioso premio musicale che proprio da quest'anno ha abolito le categorie maschile e femminile. La cantante inglese più famosa al mondo ha trionfato. Almeno fino a quando sul palco ha pronunciato il fatidico discorso: «Capisco perché hanno cambiato il nome di questo premio, ma amo davvero essere una donna, un'artista donna». E puntuale come un treno giapponese è partito lo shitstorm, la purulenta tempesta perfetta. Una colata di odio, valanghe di fango virtuale gettato sul suo meraviglioso abito nero Armani Privé. Lapidata senza pietà sui social: «È una TERF».

