Perché Ghoulam non gioca? Spalletti spiazza tutti: “È colpa mia!” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista del match di ritorno di Europa League tra Napoli e Barcellona. Tanti i temi affrontati dal tecnico di Certaldo, che ha fatto chiarezza anche sulla situazione di Faouzi Ghoulam, sempre poco impiegato. Ghoulam Napoli Spalletti: “Sono stato io a limitare Ghoulam, ecco come” Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha risposto chiaramente ad una domanda riguardante Ghoulam e le sue condizioni psico-fisiche: “Ha il merito di aver rivitalizzato giocatori come Rrahmani, Juan Jesus e Lobotka, Perché non è riuscito a farlo con Ghoulam?I meriti sono tutti dei calciatori, lui purtroppo non ha demeriti: l’ho limitato io facendo ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Lucianoin vista del match di ritorno di Europa League tra Napoli e Barcellona. Tanti i temi affrontati dal tecnico di Certaldo, che ha fatto chiarezza anche sulla situazione di Faouzi, sempre poco impiegato.Napoli: “Sono stato io a limitare, ecco come” Luciano, tecnico del Napoli, ha risposto chiaramente ad una domanda riguardantee le sue condizioni psico-fisiche: “Ha il merito di aver rivitalizzatotori come Rrahmani, Juan Jesus e Lobotka,non è riuscito a farlo con?I meriti sonodei calciatori, lui purtroppo non ha demeriti: l’ho limitato io facendo ...

