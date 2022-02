Omicron 2, Oms: “Più trasmissibile, preoccupa ancora” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – La variante del covid Omicron 2 deve continuare a essere “monitorata come un sottolignaggio distinto della variante Omicron di Sars-CoV-2 dalle autorità sanitarie pubbliche”. BA.2 – questo il codice con cui viene indicata – dovrebbe “continuare a essere considerata variante di preoccupazione e rimanere classificata come Omicron”. E’ quanto scrivono nero su bianco gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in una dichiarazione diffusa al termine dell’ultimo incontro del gruppo consultivo tecnico sull’evoluzione di Sars-CoV-2 (Tag-Ve), in cui sono state discusse e analizzate le ultime evidenze su Omicron e le sue sottovarianti, comprese BA.1 e BA.2. Evidenze che mostrano come “BA.2 ha un vantaggio di crescita rispetto a BA.1”, ma anche che appare difficile reinfettarsi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – La variante del covid2 deve continuare a essere “monitorata come un sottolignaggio distinto della variantedi Sars-CoV-2 dalle autorità sanitarie pubbliche”. BA.2 – questo il codice con cui viene indicata – dovrebbe “continuare a essere considerata variante dizione e rimanere classificata come”. E’ quanto scrivono nero su bianco gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in una dichiarazione diffusa al termine dell’ultimo incontro del gruppo consultivo tecnico sull’evoluzione di Sars-CoV-2 (Tag-Ve), in cui sono state discusse e analizzate le ultime evidenze sue le sue sottovarianti, comprese BA.1 e BA.2. Evidenze che mostrano come “BA.2 ha un vantaggio di crescita rispetto a BA.1”, ma anche che appare difficile reinfettarsi ...

