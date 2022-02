Migranti, Draghi: “Serve gestione condivisa, equilibrata e umana. Non basta contrastare i flussi, bisogna curare anche l’accoglienza” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “In momenti di crisi dobbiamo ancor più difendere i valori in cui crediamo e che ci guidano. La convivenza, la fratellanza, la tolleranza che celebriamo in questo incontro devono realizzarsi anche oltre i confini della regione in cui viviamo. Gli eventi in Ucraina ci portano a ribadire che le prevaricazioni e i soprusi non devono essere tollerati“. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo a Firenze, al teatro del Maggio fiorentino, all’apertura del secondo incontro dei vescovi del Mediterraneo, in cui 58 prelati incontreranno 65 sindaci provenienti da trenta Paesi dell’area. “Avete scelto di mettere la vostra spiritualità, la vostra profondità di pensiero, al servizio dei più deboli. Possa il vostro messaggio di pace diventare anche il nostro e risuonare forte laddove si cerca lo scontro e si rischia la guerra”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “In momenti di crisi dobbiamo ancor più difendere i valori in cui crediamo e che ci guidano. La convivenza, la fratellanza, la tolleranza che celebriamo in questo incontro devono realizzarsioltre i confini della regione in cui viviamo. Gli eventi in Ucraina ci portano a ribadire che le prevaricazioni e i soprusi non devono essere tollerati“. Così il presidente del Consiglio Mariointervenendo a Firenze, al teatro del Maggio fiorentino, all’apertura del secondo incontro dei vescovi del Mediterraneo, in cui 58 prelati incontreranno 65 sindaci provenienti da trenta Paesi dell’area. “Avete scelto di mettere la vostra spiritualità, la vostra profondità di pensiero, al servizio dei più deboli. Possa il vostro messaggio di pace diventareil nostro e risuonare forte laddove si cerca lo scontro e si rischia la guerra”, ha ...

Advertising

Giornaleditalia : #mariodraghimigranti Migranti, Draghi al Summit sul Mediterraneo: 'Serve gestione condivisa' - fattoquotidiano : Migranti, Draghi: “Serve gestione condivisa, equilibrata e umana. Non basta contrastare i flussi, bisogna curare an… - bizcommunityit : Draghi a summit Mediterraneo: 'Sui Migranti serve gestione condivisa' - Mario48440912 : RT @GiocatricePerTE: INTANTO DRAGHI DICHIARA L'ITALIA PORTO FRANCO PER TUTTI I MIGRANTI! - pier2856 : RT @GiocatricePerTE: INTANTO DRAGHI DICHIARA L'ITALIA PORTO FRANCO PER TUTTI I MIGRANTI! -