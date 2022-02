Lutto per Sara Tommasi, è morta la mamma Cinzia: “Grata a Dio che mi ha dato la possibilità di recuperare tanto tempo perso” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lutto per Sara Tommasi. È morta dopo una grave malattia la mamma Cinzia. È stata l’ex showgirl a dare la notizia della sua scomparsa in un post su Instagram, in cui le ha dedicato parole cariche d’amore e gratitudine per i momenti trascorsi insieme. “Ciao mamma – si legge nel post, accanto a una foto che le ritrae insieme -. Sono Grata a Dio che mi abbia dato la possibilità di recuperare tanto tempo perso e averti resa felice nel vedermi sposa! Riposa in pace”. Tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio arrivati dai suoi follower nei commenti. Il riferimento è al fatto che, dopo il successo e il conseguente periodo buio, segnato dalle dipendenze, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022)per. Èdopo una grave malattia la. È stata l’ex showgirl a dare la notizia della sua scomparsa in un post su Instagram, in cui le ha dedicato parole cariche d’amore e gratitudine per i momenti trascorsi insieme. “Ciao– si legge nel post, accanto a una foto che le ritrae insieme -. Sonoa Dio che mi abbialadie averti resa felice nel vedermi sposa! Riposa in pace”. Tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio arrivati dai suoi follower nei commenti. Il riferimento è al fatto che, dopo il successo e il conseguente periodo buio, segnato dalle dipendenze, ...

