La sfida di Facebook: un traduttore simultaneo universale basato sull'intelligenza artificiale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Meta (ex Facebook) ha annunciato un progetto di ricerca molto ambizioso, basato sull'intelligenza artificiale, che dovrebbe permettere di creare un software di traduzione che possa funzionare "per tutti nel mondo", in pratica un... Leggi su today (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Meta (ex) ha annunciato un progetto di ricerca molto ambizioso,, che dovrebbe permettere di creare un software di traduzione che possa funzionare "per tutti nel mondo", in pratica un...

Advertising

gualtierieurope : Il #PNRR è un’opportunità storica per #Roma. La nostra città può finalmente diventare più verde, più moderna, più u… - Tech4D_ : Anche Facebook, come Instagram, sfida TikTok: i Reels arrivano in Italia - zazoomblog : Facebook Vs TikTok: ora con i Reels la sfida entra nel vivo e su scala globale - #Facebook #TikTok: #Reels #sfida - TonusAldo : RT @LegaCamera: #SASSO: INCLUSIONE E PNRR, LA POLITICA SI DIMOSTRI ALL’ALTEZZA DELLA SFIDA - telodogratis : Facebook Reels, la sfida di Meta a TikTok e YouTube -