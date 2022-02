ATP Dubai | Jannik Sinner | “Hurkacz qui può giocare bene | sarà difficile In allenamento provo nuove cose”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Domanisfiderà l’amico e compagno di doppio Hubertnei quarti di finale del torneo ATP 500 di2022 di tennis: oggi l’azzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo aver battuto il britannico Andy Murray nel secondo turno in due set con il punteggio di 7-5 6-2. Sul match contro Andy Murray: “Sicuramente è stata una partitada parte mia perché la scorsa volta avevo perso il contro di lui. Ho dovuto cambiare qualcosina e credo che quello alla fine oggi mi abbia aiutato molto. Sicuramente è speciale perché l’ho visto tante volte in televisionepartite importantissime, purtroppo ha dovuto fare qualche qualche operazione però lui ha vinto tanteed ha un’esperienza incredibile“. L’azzurro parla anche dei nuovi allenamenti ...

Domani Jannik Sinner sfiderà l'amico e compagno di doppio Hubert Hurkacz nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Dubai 2022 di tennis: oggi l'azzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo aver ... ATP DUBAI - Sono due i precedenti tra Sinner e Hurkacz, entrambi risalenti al 2021. Il primo ricordo brucia ancora molto, perché l'azzurro si arrese per 7-6, 6- ...