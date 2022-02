Agente Lautaro: “I gol torneranno e l’Inter continuerà a vincere” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alejandro Camano, prucuratore di Lautaro Martinez, ha rilasciato un’intervista a Fcinter1908 analizzando l’andamento non ottimale del numero 10 e della sua squadra. “Lautaro non pensa a se stesso, pensa alla squadra. Vuole aiutare e vuole che tutti i tifosi siano felici. Effettivamente l’Inter sta segnando poco ultimamente, ma torneranno i gol di Lautaro, di Dzeko, segneranno tutti e il club tornerà a vincere”. Camano ha poi concluso: “Il successo personale a Lautaro non interessa. Lui è un campione a livello mondiale, bisogna restare tranquilli. E’ felice all’Inter ed è felice della tifoseria nerazzurra” SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alejandro Camano, prucuratore diMartinez, ha rilasciato un’intervista a Fcinter1908 analizzando l’andamento non ottimale del numero 10 e della sua squadra. “non pensa a se stesso, pensa alla squadra. Vuole aiutare e vuole che tutti i tifosi siano felici. Effettivamentesta segnando poco ultimamente, mai gol di, di Dzeko, segneranno tutti e il club tornerà a”. Camano ha poi concluso: “Il successo personale anon interessa. Lui è un campione a livello mondiale, bisogna restare tranquilli. E’ felice aled è felice della tifoseria nerazzurra” SportFace.

