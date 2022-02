Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2022 ore 10:30 (Di martedì 22 febbraio 2022) Viabilità DEL 22FEBBRAIO 2022 ORE 10:20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE IN MIGLIORAMENTO SUL RACCORDO PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA DIRAAMZIONE Roma NORD E TIBURTINA E A SEGUIRE INCOLONNAMENTI A CAUSA DI INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE SPOSTIAMOCI SA CERVETERI VIA DOGANALE CODE ALTEZZA VIA DEL CECIO NELLE DUE DIREZIONI UNO SGUARDO AI CANTIERI PROSEGUONO SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL SPA. NELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO IN FASCIA ORARIA DIURNA, 06.00 – ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 febbraio 2022)DEL 22FEBBRAIOORE 10:20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE IN MIGLIORAMENTO SUL RACCORDO PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA DIRAAMZIONENORD E TIBURTINA E A SEGUIRE INCOLONNAMENTI A CAUSA DI INCIDENTE TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA MENTRE IN ESTERNA CODE TRAFIUMICINO E OSTIENSE SPOSTIAMOCI SA CERVETERI VIA DOGANALE CODE ALTEZZA VIA DEL CECIO NELLE DUE DIREZIONI UNO SGUARDO AI CANTIERI PROSEGUONO SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL SPA. NELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO IN FASCIA ORARIA DIURNA, 06.00 – ...

