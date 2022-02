Sampdoria, infortunio Giovinco: in dubbio per l'Atalanta. Giampaolo studia la difesa a 5 (Di martedì 22 febbraio 2022) Sebastian Giovinco potrebbe non farcela a prendere parte alla gara della Sampdoria con l'Atalanta. Oggi a Bogliasco i blucerchiati ritornano... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022) Sebastianpotrebbe non farcela a prendere parte alla gara dellacon l'. Oggi a Bogliasco i blucerchiati ritornano...

