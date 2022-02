Quattro vittime, due testimoni scomodi: il lago dei misteri (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel 1933 il paese di Alleghe fece da sfondo a due suicidi. Nel 1946 nello stesso luogo due coniugi vennero uccisi a colpi di pistola. Venticinque anni dopo le prime morti i tre casi vennero messi in relazione e riconosciuti come omicidi. Colpevoli di quei delitti alcuni membri della famiglia Da Tos, proprietaria dell'Albergo Centrale Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel 1933 il paese di Alleghe fece da sfondo a due suicidi. Nel 1946 nello stesso luogo due coniugi vennero uccisi a colpi di pistola. Venticinque anni dopo le prime morti i tre casi vennero messi in relazione e riconosciuti come omicidi. Colpevoli di quei delitti alcuni membri della famiglia Da Tos, proprietaria dell'Albergo Centrale

Advertising

LoveBellaria : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 21.02.2022 Quattro cuccioli abbandonati alla discarica dello Spirito Santo, ad Olbia. Non c'è fine a questo scempi… - Elo_Pinto : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 21.02.2022 Quattro cuccioli abbandonati alla discarica dello Spirito Santo, ad Olbia. Non c'è fine a questo scempi… - Reemul64 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 21.02.2022 Quattro cuccioli abbandonati alla discarica dello Spirito Santo, ad Olbia. Non c'è fine a questo scempi… - annadelbello1 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 21.02.2022 Quattro cuccioli abbandonati alla discarica dello Spirito Santo, ad Olbia. Non c'è fine a questo scempi… - carlina2465 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 21.02.2022 Quattro cuccioli abbandonati alla discarica dello Spirito Santo, ad Olbia. Non c'è fine a questo scempi… -