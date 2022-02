Norma Cossetto, Porzûs, Vergarolla. Volti e storie di stragi dimenticate (Di martedì 22 febbraio 2022) Basta un niente alla mia età, la pronunzia di un nome o di un luogo, e subito il motore della memoria si mette a girare vorticosamente. Mi è successo, qualche giorno fa, nel leggere sul Corriere della Sera la magnifica intervista di Aldo Cazzullo alla mia vecchia amica Laura Laurenzi, reputata la più bella giornalista dei tempi d’oro della Repubblica. Il motore della memoria ha dunque riacceso le immagini della casa romana che guardava sulle rovine di Largo Argentina, dov’ero stato spesso ospite di Laura e di suo marito Enzo Bettiza, e dov’erano ancora piccini i loro due figli. Non ricordo esattamente quando incontrai per la prima volta Bettiza, il cui nome era maledetto dalla gran parte della mia generazione, e questo per il suo dannato (e sacrosanto) anticomunismo dagli anni Cinquanta-Sessanta fino alla (benemerita) fondazione del Giornale diretto da Indro Montanelli di cui Bettiza ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 22 febbraio 2022) Basta un niente alla mia età, la pronunzia di un nome o di un luogo, e subito il motore della memoria si mette a girare vorticosamente. Mi è successo, qualche giorno fa, nel leggere sul Corriere della Sera la magnifica intervista di Aldo Cazzullo alla mia vecchia amica Laura Laurenzi, reputata la più bella giornalista dei tempi d’oro della Repubblica. Il motore della memoria ha dunque riacceso le immagini della casa romana che guardava sulle rovine di Largo Argentina, dov’ero stato spesso ospite di Laura e di suo marito Enzo Bettiza, e dov’erano ancora piccini i loro due figli. Non ricordo esattamente quando incontrai per la prima volta Bettiza, il cui nome era maledetto dalla gran parte della mia generazione, e questo per il suo dannato (e sacrosanto) anticomunismo dagli anni Cinquanta-Sessanta fino alla (benemerita) fondazione del Giornale diretto da Indro Montanelli di cui Bettiza ...

