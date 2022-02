LIVE Sinner-Davidovich Fokina 0-1 | ATP Dubai 2022 in DIRETTA | si comincia sul Centrale!

Leggi su oasport

(Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Buon game d’esordio per. 40-30 Prima centrale dello spagnolo. 30-30imposta subito lo scambio sulla lunga distanza e trova l’errore dell’avversario. 30-15 Servizio e diritto del #43 al mondo. 15-15 Gran prima di. 0-15 Subito poco reattivo lo spagnolo in uscita dal servizio. 0-0 Si! Batte l’iberico. INIZIO PRIMO SET 13.09 Il #43 al mondo lo scorso anno è uscito al secondo turno contro il serbo Filip Krajinovic dopo il successo all’esordio contro Radu Albot mentre il classe 2001 contro Aslan Karatsev ai quarti. 13.07 Il tennista spagnolo è reduce dai quarti di finale in singolare e in doppio a Doha, perdendo contro Roberto Bautista ...