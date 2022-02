EDICOLA / TS: Inter, Zhang dice no a 900 mln. Voci su nuova maxi offerta (Di martedì 22 febbraio 2022) Goal News Zhang sborsa 900mln per l'Inter: ecco la cifra record per un investitore cinese!? Bocciata anche questa volta la proposta di cessione dell'Inter. "Zhang, fino a 900 milioni. Voci sulla nuova offerta massima". E poi c'è la battuta: "Guarda in alto con fiducia. Brozovic rinnova". L'Inter avrebbe raggiunto un accordo con il club cinese di Dalian Yifang per il trasferimento di Zhang in Cina. La società nerazzurra avrebbe versato una cifra intorno ai 900 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante cinese. L'Inter avrebbe raggiunto un accordo con i cinesi dello Shangai Shenhua per l'acquisizione di Zhang Chengdong. Secondo quanto riportato da FCInter1908, il club nerazzurro ... Leggi su goalnews (Di martedì 22 febbraio 2022) Goal Newssborsa 900mln per l': ecco la cifra record per un investitore cinese!? Bocciata anche questa volta la proposta di cessione dell'. ", fino a 900 milioni.sullamassima". E poi c'è la battuta: "Guarda in alto con fiducia. Brozovic rinnova". L'avrebbe raggiunto un accordo con il club cinese di Dalian Yifang per il trasferimento diin Cina. La società nerazzurra avrebbe versato una cifra intorno ai 900 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante cinese. L'avrebbe raggiunto un accordo con i cinesi dello Shangai Shenhua per l'acquisizione diChengdong. Secondo quanto riportato da FC1908, il club nerazzurro ...

Ultime Notizie dalla rete : EDICOLA Inter Inter, periodo nero per l'attacco. Ma dopo ieri il futuro appare più roseo L'identikit sembra essere quello di Gianluca Scamacca, che,secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sarebbe ormai ad un passo dal diventare un giocatore dell'Inter. Ieri dopo il gol il ...

Inter, ogni quanti tiri arriva un gol? Il dato ora è impressionante Inter, nella giornata di ieri si è vista la peggiore Inter da quando Simone Inzaghi siede sulla panchina nerazzurra. E' questo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, lunedì 21 febbraio. Il Sassuolo si è imposto nettamente, ...

Calciomercato, Edicola, Inter, non solo Scamacca: c'è la pista Jonathan David del Lille Eurosport IT Napoli, mentalità sbagliata ma ci è andata bene Per non deludere le rivali scudetto (il Milan che aveva pareggiato in casa della Salernitana e l’Inter che aveva perso contro il Sassuolo), il Napoli non ha vinto a Cagliari. Dopo una mediocre partita ...

Handanovic condanna l’Inter: un altro errore Il portiere sloveno continua a preoccupare la dirigenza, che si interroga sul futuro. Handanovic, non ci siamo. Il gol di Raspadori, sotto le gambe del numero uno sloveno, apre lo show del Sassuolo. I ...

