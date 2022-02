De Ligt nei guai: Allegri disperato, non sa cosa fare con lui (Di martedì 22 febbraio 2022) Contro il Villarreal, la Juventus potrà contare su un solo difensore centrale, de Ligt; ecco perché si è arrivati a questa situazione. L’andata degli ottavi di finale di Champions League, contro il Villarreal, non inizia nel migliore dei modi per la Juventus. Oltre a Dybala, assente per l’ennesimo problema muscolare, Allegri potrà contare solamente su un centrale difensivo, de Ligt. Andiamo a scoprire il perché. Getty ImagesUn match fondamentale quello che attende questa sera la Juventus; contro il Villarreal, nel primo atto degli ottavi di finale, i bianconeri non possono permettersi passi falsi. Serve fare risultato per mettere al sicuro la qualificazione ed approcciarsi al ritorno senza l’obbligo di una rimonta, come successo ad esempio con Lione e Porto. Soleil Sorge, una sirena nell’acqua: forme da infarto “Mi fai ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 22 febbraio 2022) Contro il Villarreal, la Juventus potrà contare su un solo difensore centrale, de; ecco perché si è arrivati a questa situazione. L’andata degli ottavi di finale di Champions League, contro il Villarreal, non inizia nel migliore dei modi per la Juventus. Oltre a Dybala, assente per l’ennesimo problema muscolare,potrà contare solamente su un centrale difensivo, de. Andiamo a scoprire il perché. Getty ImagesUn match fondamentale quello che attende questa sera la Juventus; contro il Villarreal, nel primo atto degli ottavi di finale, i bianconeri non possono permettersi passi falsi. Serverisultato per mettere al sicuro la qualificazione ed approcciarsi al ritorno senza l’obbligo di una rimonta, come successo ad esempio con Lione e Porto. Soleil Sorge, una sirena nell’acqua: forme da infarto “Mi fai ...

Advertising

domthewizard : Capitano della Juventus, pretende uno stipendio come quello di un fenomeno come De Ligt e poi nei momenti clou o è… - BiffiLuca : @AlessandroPalm De Ligt ha questo grosso difetto per il calcio moderno che non sa tenere le mani apposto quando la… - of_ubuntu : @robertoleinardi @marsiglia_lara Cioè, De Ligt è fuori dall’area, tek si butta piedi in avanti e la colpa sarebbe d… - Pacioskr : @Carloalvino @kkoulibaly26 Io @kkoulibaly sportivamente lo inserisco tra i più forti centrali in serie A senza ombr… - Gabri_927 : @Psi0_ @_rue126_ Non ho cambiato niente, confrontiamo de Ligt e Tomori, è superiore nei fuorigioco provocati (più f… -