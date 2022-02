Cagliari Napoli, Mertens in difficoltà: «Si è arrugginito» (Di martedì 22 febbraio 2022) Prestazione deludente quella Mertens in Cagliari-Napoli, qualche critica sui quotidiani sportivi Prestazione deludente quella di Dries Mertens contro il Cagliari, così come quella di quasi tutto il Napoli. Il belga, ritornato titolare dopo diverse partite, non ha inciso e anzi è sembrato fuori dal gioco azzurro. Giudizio negativo anche per La Gazzetta dello Sport che in pagella gli rifila un 5. LA PAGELLA – «Le ultime panchine forse lo hanno un po’ arrugginito, mai pericoloso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Prestazione deludente quellain, qualche critica sui quotidiani sportivi Prestazione deludente quella di Driescontro il, così come quella di quasi tutto il. Il belga, ritornato titolare dopo diverse partite, non ha inciso e anzi è sembrato fuori dal gioco azzurro. Giudizio negativo anche per La Gazzetta dello Sport che in pagella gli rifila un 5. LA PAGELLA – «Le ultime panchine forse lo hanno un po’, mai pericoloso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

