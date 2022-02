Verissimo, Sonia Bruganelli fa un gesto nei confronti di Adriana Volpe e lascia tutti a bocca aperta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Così come ogni settimana ecco che anche nella giornata di ieri, domenica 20 febbraio 2022, è andata in onda su Canale 5 una nuova ed emozionante puntata di Verissimo. Stiamo parlando del celebre programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin all’interno del quale vengono ospitati puntata dopo puntata diversi personaggi dello spettacolo che con le loro interviste divertono, ma allo stesso tempo emozionano, i telespettatori. Ospiti della puntata di ieri le due opinioniste del Grande Fratello Vip ovvero Sonia Bruganelli e Adriana Volpe che ad un certo punto hanno tanto sorpreso i telespettatori. Ma, come mai? Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ospiti di Verissimo Adriana Volpe e ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Così come ogni settimana ecco che anche nella giornata di ieri, domenica 20 febbraio 2022, è andata in onda su Canale 5 una nuova ed emozionante puntata di. Stiamo parlando del celebre programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin all’interno del quale vengono ospitati puntata dopo puntata diversi personaggi dello spettacolo che con le loro interviste divertono, ma allo stesso tempo emozionano, i telespettatori. Ospiti della puntata di ieri le due opinioniste del Grande Fratello Vip ovveroche ad un certo punto hanno tanto sorpreso i telespettatori. Ma, come mai?ospiti die ...

lucidacomepochi : RT @sonosoniaa: SONIA CHE A #Verissimo DICE CHE PER LEI DEVE VINCERE “SOLEIL”???????????????? #GFvip - ParliamoDiNews : Gf Vip, è pace tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: `Ci vogliamo bene` #Gossipitaliano #GrandeFratelloVip2021… - jekysole : Ieri Sonia a verissimo parlava del fatto di Alex che è era molto over confidiamo in lei che faccia uscire le cose come stanno #SoleArmy - NinaDobrevmyon1 : RT @sonosoniaa: SONIA CHE A #Verissimo DICE CHE PER LEI DEVE VINCERE “SOLEIL”???????????????? #GFvip - ClaudiaMarchio9 : RT @soleilsorge__: Sonia a verissimo ha detto che vuole che vincesse Soleil??? SONIA TI AMIAMO???? #gfvip #verissimo #solearmy -