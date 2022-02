Ucraina: Delmastro (Fdi), 'Parlamento non sia tenuto all'oscuro, Draghi subito in Aula' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "In Ucraina spirano venti di guerra, in Europa si sono decise sanzioni alla Russia che potrebbero avere effetti esiziali sull'approvvigionamento energetico italiano vanificando ogni stanziamento del Pnrr. Da giorni chiediamo al presidente del Consiglio di sapere la posizione dell'Italia in Europa sulle sanzioni e sulla crisi Russo-Ucraina. Da giorni il presidente sfugge. Il Parlamento non può essere tenuto all'oscuro di temi che riguardano il futuro dell'Italia. Draghi venga subito a riferire in Aula nel pieno rispetto della democrazia parlamentare richiamata da Mattarella". Lo afferma Andrea Delmastro, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Esteri della Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Inspirano venti di guerra, in Europa si sono decise sanzioni alla Russia che potrebbero avere effetti esiziali sull'approvvigionamento energetico italiano vanificando ogni stanziamento del Pnrr. Da giorni chiediamo al presidente del Consiglio di sapere la posizione dell'Italia in Europa sulle sanzioni e sulla crisi Russo-. Da giorni il presidente sfugge. Ilnon può essereall'di temi che riguardano il futuro dell'Italia.vengaa riferire innel pieno rispetto della democrazia parlamentare richiamata da Mattarella". Lo afferma Andrea, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Esteri della Camera.

