Tragedia a Mercogliano | dottoressa muore investita

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Incidente mortale a, in via Ramiro Marcone. Una donna è statamentre attraversava la strada. Per la vittima non c’è stato nulla da fare, è morta poco dopo e dei sanitari del 118. La donna, una, medico di famiglia e del Lavoro, che aveva appena terminato di fare studio. In corso le indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.