Spalletti: “Napoli, così non va. Osimhen non doveva giocare” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Luciano Spalletti parla dopo Cagliari-Napoli, sfida pareggiata dagli azzurri che hanno sofferto tantissimo la squadra di Mazzarri. Il tecnico del Napoli ai microfoni di Dazn, ammette le colpe della squadra: “Il Cagliari meritava qualcosa in più, noi forse qualcosa in meno. Non abbiamo mai preso la partita in mano e non abbiamo fatto la partita che volevamo. Ci siamo fatti pressare e gli abbiamo fatto fare la partita che volevano. Il risultato è positivo, dopo le gare europee succedono sempre queste cose, ma abbiamo fatto davvero poco“. Al Napoli mancavano tanti infortunati: Insigne, Lobotka, Anguissa, Lozano e Politano, ma anche Fabian Ruiz e Osimhen hanno cominciato dalla panchina perché non erano al meglio. “Quando pensiamo e dicono che siamo al completo, poi si fa sempre male qualcuno. ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lucianoparla dopo Cagliari-, sfida pareggiata dagli azzurri che hanno sofferto tantissimo la squadra di Mazzarri. Il tecnico delai microfoni di Dazn, ammette le colpe della squadra: “Il Cagliari meritava qualcosa in più, noi forse qualcosa in meno. Non abbiamo mai preso la partita in mano e non abbiamo fatto la partita che volevamo. Ci siamo fatti pressare e gli abbiamo fatto fare la partita che volevano. Il risultato è positivo, dopo le gare europee succedono sempre queste cose, ma abbiamo fatto davvero poco“. Almancavano tanti infortunati: Insigne, Lobotka, Anguissa, Lozano e Politano, ma anche Fabian Ruiz ehanno cominciato dalla panchina perché non erano al meglio. “Quando pensiamo e dicono che siamo al completo, poi si fa sempre male qualcuno. ...

