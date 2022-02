Sollievo Milan. Ma con le ‘piccole’ serve di più | Serie A News (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Milan resta primo in Serie A, nonostante il pareggio di Salerno, per via della sconfitta dell'Inter. Ora però bisogna cambiare marcia Leggi su pianetamilan (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ilresta primo inA, nonostante il pareggio di Salerno, per via della sconfitta dell'Inter. Ora però bisogna cambiare marcia

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Sollievo @acmilan. Ma con le ‘piccole’ serve di più | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM #ACMilan #Milan #SempreM… - PianetaMilan : Sollievo @acmilan. Ma con le ‘piccole’ serve di più | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM #ACMilan #Milan… - negronisbagliat : @AntoVitiello Più un sospiro di sollievo per il Milan che, relativamente, cade in piedi di il brutto pareggio esterno. - vlahovismopuro : @Dario_Ghiro Ogni punto perso da Inter Milan Napoli è un rammarico per la quasi decina di punti persi da emme... Og… - ryukmilanonew : Assurdo come pigliano sberle in europa e ripiegano sulla serie A con commenti “siamo Comunque più forti del Milan”… -

Ultime Notizie dalla rete : Sollievo Milan La domenica dei disastri Il Milan può quindi tirare un grande sospiro di sollievo. Sabato, a loro volta, i rossoneri avevano sprecato una grande occasione tornando con un solo punto dalla trasferta di Salerno. Bonazzoli ...

Salernitana Milan, lo sfottò dei tifosi dell'Inter: "Avevano già festeggiato lo scudetto" L'ironia social dei nerazzurri Il pareggio del Milan a Salerno ha fatto tirare un grande sospiro di sollievo all'Inter, oggi impegnato in casa col Sassuolo. I tifosi dell'Inter approfittano per ...

Sollievo Milan. Ma con le ‘piccole’ serve di più | Serie A News Pianeta Milan Salernitana Milan, lo sfottò dei tifosi dell’Inter: «Avevano già festeggiato lo scudetto» Il pareggio del Milan a Salerno ha fatto tirare un grande sospiro di sollievo all’Inter, oggi impegnato in casa col Sassuolo. I tifosi dell’Inter approfittano per creare sfottò verso i cugini ...

Napoli, problema all’adduttore per Anguissa: torna con il Milan? Gli azzurri hanno tirato un sospiro di sollievo per l’autore del gol ... L’obiettivo del Napoli è quello di avere a disposizione Anguissa per il match contro il Milan, in programma il 6 marzo allo ...

