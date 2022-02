Sampdoria, squalifiche e infortuni: quante assenze contro l’Atalanta! (Di lunedì 21 febbraio 2022) La Sampdoria, da domani, inizierà a preparare la sfida contro l’Atalanta: il punto tra infortuni e squalifiche in casa blucerchiata Da domani la Sampdoria riprenderà la preparazione in vista del match contro l’Atalanta. Marco Giampaolo dovrà iniziare a studiare la formazione da schierare contro i nerazzurri dello squalificato Gian Piero Gasperini. Dovrà fare a meno di Antonio Candreva e Bartosz Bereszynski, entrambi fermati dal giudice sportivo. E dovrà tener conto degli infortunati. La priorità è valutare le condizioni di Stefano Sensi bloccato da una gastroenterite che si è andata a sommare a un leggero problema muscolare. In dubbio pure Sebastian Giovinco ancora alle prese con il fastidio al polpaccio. Recuperato invece Maya Yoshida, sebbene Giampaolo potrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) La, da domani, inizierà a preparare la sfidal’Atalanta: il punto train casa blucerchiata Da domani lariprenderà la preparazione in vista del matchl’Atalanta. Marco Giampaolo dovrà iniziare a studiare la formazione da schierarei nerazzurri dello squalificato Gian Piero Gasperini. Dovrà fare a meno di Antonio Candreva e Bartosz Bereszynski, entrambi fermati dal giudice sportivo. E dovrà tener conto degli infortunati. La priorità è valutare le condizioni di Stefano Sensi bloccato da una gastroenterite che si è andata a sommare a un leggero problema muscolare. In dubbio pure Sebastian Giovinco ancora alle prese con il fastidio al polpaccio. Recuperato invece Maya Yoshida, sebbene Giampaolo potrebbe ...

