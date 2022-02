Russia Vs Ucraina: mentre la diplomazia è in grande fermento, Kiev esplode colpi di mortaio contro l’ospedale di Donetsk (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sul fronte della preoccupante situazione che vede l’esercito russo da giorni ammassato ai confini ucraini, mentre la diplomazia europea sta lavorando alacremente per cercare di organizzare un incontro fra i due presidenti contrapposti, si spera anche in un dialogo fra Biden e Putin, che proprio per oggi ha convocato una “riunione ‘straordinaria” del Consiglio di sicurezza. Riguardo invece ad un ‘faccia a faccia’ fra Putin e Biden, oggi il Cremlino attraverso una nota lo ha giudicato ‘’prematuro”, in quanto ”non ci sono piani concreti” anche se, si legge, “Putin e il presidente degli Stati Uniti Biden possono decidere di discutere dell’Ucraina in qualsiasi momento. Una telefonata o un faccia a faccia possono essere fatti in qualsiasi momento’’. Ad ogni modo, ad oggi, in questo senso ”non esiste ancora un piano ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sul fronte della preoccupante situazione che vede l’esercito russo da giorni ammassato ai confini ucraini,laeuropea sta lavorando alacremente per cercare di organizzare un infra i due presidenti contrapposti, si spera anche in un dialogo fra Biden e Putin, che proprio per oggi ha convocato una “riunione ‘straordinaria” del Consiglio di sicurezza. Riguardo invece ad un ‘faccia a faccia’ fra Putin e Biden, oggi il Cremlino attraverso una nota lo ha giudicato ‘’prematuro”, in quanto ”non ci sono piani concreti” anche se, si legge, “Putin e il presidente degli Stati Uniti Biden possono decidere di discutere dell’in qualsiasi momento. Una telefonata o un faccia a faccia possono essere fatti in qualsiasi momento’’. Ad ogni modo, ad oggi, in questo senso ”non esiste ancora un piano ...

