Roma | Hojberg nel mirino

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma Hojberg

Calciomercato Roma, si infittiscono le voci circa uno scenario di cui non poco si era parlato la scorsa estate. Questa l’ammissione in diretta. A partire dallo scorso giugno iniziarono a infittirsi ...Un altro nome, oltre a quello dello svizzero, per giugno può essere quello di Hojbjerg del Tottenham che ora vede il suo spazio chiuso dall’arrivo di Bentancur. (RomaNews) Calciomercato Roma: colpo ...