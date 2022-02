Quirinale: Letta, 'con riconferma Mattarella Pd in sintonia con Paese' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Noi oggi ripartiamo avendo messo lo stato, il governo e la democrazia italiana nelle migliori mani possibili. Aver riconfermato Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica, con Mario Draghi al governo, ha dimostrato che siamo in sintonia con il Paese". Così Enrico Letta alla Direzione del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Noi oggi ripartiamo avendo messo lo stato, il governo e la democrazia italiana nelle migliori mani possibili. Averto Sergioalla presidenza della Repubblica, con Mario Draghi al governo, ha dimostrato che siamo incon il". Così Enricoalla Direzione del Pd.

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Letta, 'con riconferma Mattarella Pd in sintonia con Paese' - - The_Leegend99 : RT @Incantatore_: @Sabri_Signo @lageloni @EnricoLetta Io credo di aver capito. Letta non ha in programma NULLA. Se qualcosa arriva se la in… - frenkilsolito46 : @PetrazzuoloF Ti svelo un segreto, Letta dialoga anche con Renzi, e hanno fatto sponda insieme anche per il Quirina… - Ariel48536344 : RT @Incantatore_: @Sabri_Signo @lageloni @EnricoLetta Io credo di aver capito. Letta non ha in programma NULLA. Se qualcosa arriva se la in… - MariaAversano1 : RT @Incantatore_: @Sabri_Signo @lageloni @EnricoLetta Io credo di aver capito. Letta non ha in programma NULLA. Se qualcosa arriva se la in… -