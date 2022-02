(Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Desidero esprimere il mio apprezzamento per l'iniziativa che si pone come un proficuo momento di confronto e di riflessione sullaitaliana nell'attuale scenario globale, caratterizzato dalla multiculturalità e dal crescente sviluppo di nuovi mezzi e forme di comunicazione. Ne è prova la presenza alla manifestazione di testimonianze provenienti da ambiti molto diversi tra loro, dal mondo accademico e della ricerca a quello della musica pop e del cinema, da quello istituzionale a quello del giornalismo, fino alla comunicazione dei blogger e degli youtuber. Da qualunque prospettiva lo si guardi, parlare dellaitaliana significa parlare della nostra identità”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato ai partecipanti all'evento “LaMadre – ...

Advertising

ZerounoTv : Mattarella “L’italiano una lingua viva con un sicuro avvenire” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Mattarella “L’italiano una lingua viva con un sicuro avvenire” -… - ItaliaNotizie24 : Mattarella “L’italiano una lingua viva con un sicuro avvenire” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Mattarella “L’italiano una lingua viva con un sicuro avvenire” - - statodelsud : Giornata mondiale della lingua madre, Mattarella: “L’Italiano ha un sicuro avvenire” -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella italiano

Così il Presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato ai partecipanti all'evento "La lingua Madre - #Trapassato Futuro". "Da qualunque prospettiva lo si guardi, parlare della ...La lettera aIl tentativo di portare in Italia il bimbo (di cui per opportunità non è ...italiani hanno scritto una lettera al Capo dello Stato e hanno interessato il Consolatoa ...Il 21 febbraio 2020 entrava in lockdown totale, primo in Italia con l’area più colpita in Lombardia. Dal lutto per Trevisan all’arrivo di Mattarella, il racconto di un biennio che è storia. L’orgoglio ...(ANSA) - ROMA, 21 FEB - 'Conto che non ci siano altre emergenze. Non vedo perché dovremmo mai più governare con la sinistra'. Così il leader ...