I Santi di Lunedì 11 Febbraio 2022 (Di lunedì 21 febbraio 2022) San PIER DAMIANI Vescovo e dottore della Chiesa – Memoria FacoltativaRavenna, 1007 – Faenza, 22 Febbraio 1072Nacque a Ravenna nel 1007. Ultimo di una famiglia numerosa, orfano di padre, ebbe come riferimento educativo il fratello maggiore Damiano. Di qui, probabilmente l’appellativo «Damiani». Dopo aver studiato a Ravenna, Faenza, Padova e insegnato all’università di Parma, entrò nel monastero camaldolese di Fonte Avellana. Nel 1057 il Papa lo chiamò a Roma per averlo accanto in un momento di crisi della Chiesa, dilaniata da discordie e scismi e alle prese con la piaga della simonìa…www.Santiebeati.it/dettaglio/26200 Santi GERMANO E RANDOALDO Abate e monaco, martiri Treviri, 618 ca. – 21 Febbraio 666/675 ca.www.Santiebeati.it/dettaglio/42310 San ROBERTO SOUTHWELL Sacerdote gesuita, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) San PIER DAMIANI Vescovo e dottore della Chiesa – Memoria FacoltativaRavenna, 1007 – Faenza, 221072Nacque a Ravenna nel 1007. Ultimo di una famiglia numerosa, orfano di padre, ebbe come riferimento educativo il fratello maggiore Damiano. Di qui, probabilmente l’appellativo «Damiani». Dopo aver studiato a Ravenna, Faenza, Padova e insegnato all’università di Parma, entrò nel monastero camaldolese di Fonte Avellana. Nel 1057 il Papa lo chiamò a Roma per averlo accanto in un momento di crisi della Chiesa, dilaniata da discordie e scismi e alle prese con la piaga della simonìa…www.ebeati.it/dettaglio/26200GERMANO E RANDOALDO Abate e monaco, martiri Treviri, 618 ca. – 21666/675 ca.www.ebeati.it/dettaglio/42310 San ROBERTO SOUTHWELL Sacerdote gesuita, ...

Advertising

drogainpillole : perde l’atalanta, perde l’inter e il milan pareggia a salerno.. ci sono tutte, ma proprio tutte le premesse per un… - pastoangy : @dramalove80 Ale ha detto così? io non ho sentito quando? se è così allora lunedì esce non ci sono santi che tengan… - Domenico1oo777 : RT @Gioia11625035: Manuel manchi tanto in quella casa, sperando e pregando tutti i santi che lunedì ti facciano partecipare al blocco belli… - Alessia25890 : RT @Gioia11625035: Manuel manchi tanto in quella casa, sperando e pregando tutti i santi che lunedì ti facciano partecipare al blocco belli… - Gioia11625035 : Manuel manchi tanto in quella casa, sperando e pregando tutti i santi che lunedì ti facciano partecipare al blocco… -