“È inaccettabile”. Amici 21, l’ira di Alessandra Celentano con Garrison: volano insulti. Succede di tutto (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ad Amici Alessandra Celentano fa vedere ancora una volta di che pasta è fatta. L’insegnante del talent show di Canale5 è nota per non avere peli sulla lingua e non farsi scrupoli quando deve dire le cose ad alta voce. Sono ormai storia i suoi scontri con Lorella Cuccarini nella passata edizione, ma anche quest’anno le polemiche sui suoi modi non sono mancate. Poco tempo fa la Celentano se la prese con un’allieva: “Christian è il ballerino più alto della scuola ed è l’unico che può alzare forse Serena, che non è certo esile. Ecco perché non ho scelto né Dario né Guido”. La giovane aveva replicato: “Non ci credo, vabbè”. Un altro ballerino è stato criticato sempre sull’aspetto fisico e si è sfogato così: “Nel 2021 penso che i problemi fisici siano superati, soprattutto nel moderno. Stessi facendo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Adfa vedere ancora una volta di che pasta è fatta. L’insegnante del talent show di Canale5 è nota per non avere peli sulla lingua e non farsi scrupoli quando deve dire le cose ad alta voce. Sono ormai storia i suoi scontri con Lorella Cuccarini nella passata edizione, ma anche quest’anno le polemiche sui suoi modi non sono mancate. Poco tempo fa lase la prese con un’allieva: “Christian è il ballerino più alto della scuola ed è l’unico che può alzare forse Serena, che non è certo esile. Ecco perché non ho scelto né Dario né Guido”. La giovane aveva replicato: “Non ci credo, vabbè”. Un altro ballerino è stato criticato sempre sull’aspetto fisico e si è sfogato così: “Nel 2021 penso che i problemi fisici siano superati, sopratnel moderno. Stessi facendo ...

