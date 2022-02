"Chi butta via la propria vita". Michelle Hunziker, uno straziante messaggio di prima mattina: che lezione (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un messaggio, sentito e toccante, quello pubblicato di buon mattino da Michelle Hunziker su Instagram, tra le sue story, oggi lunedì 21 febbraio. Un messaggio rivolto a Carolina Marconi, che ha da poco pubblicato un libro in cui racconta la sua battaglia contro il tumore. La Hunziker, visibilmente emozionata, in una serie di video spiega: "Buon lunedì, volevo iniziare con una piccola riflessione. Ho un attaccamento e un amore per la vita smisurato, sono cuor felice, anche se la vita non è sempre una passeggiata a ciel sereno. I problemi ci sono, li hanno tutti, ma da un po' di anni a questa parte ho deciso di affrontarli sempre con il sorriso e con l'idea che tutto sia risolvibile", premette. Dunque mostra il libro di Carolina Marconi. "Quando mi trovo di fronte ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un, sentito e toccante, quello pubblicato di buon mattino dasu Instagram, tra le sue story, oggi lunedì 21 febbraio. Unrivolto a Carolina Marconi, che ha da poco pubblicato un libro in cui racconta la sua battaglia contro il tumore. La, visibilmente emozionata, in una serie di video spiega: "Buon lunedì, volevo iniziare con una piccola riflessione. Ho un attaccamento e un amore per lasmisurato, sono cuor felice, anche se lanon è sempre una passeggiata a ciel sereno. I problemi ci sono, li hanno tutti, ma da un po' di anni a questa parte ho deciso di affrontarli sempre con il sorriso e con l'idea che tutto sia risolvibile", premette. Dunque mostra il libro di Carolina Marconi. "Quando mi trovo di fronte ...

