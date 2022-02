Calenda voleva costruire un partito. Ce l’ha fatta e sembra la cosa più solida, là in mezzo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Comunque la si pensi nel merito, Carlo Calenda voleva costruire un partito e ce l’ha fatta: non è proprio una cosa di tutti i giorni. Lasciamo stare i sondaggi. Il fatto è che Azione sabato e domenica a Roma ha tenuto un congresso con tanti delegati, ospiti, discorsi e insomma ha dimostrato di essere un soggetto politico. C’è già l’intesa con +Europa, ed è il solo fatto unitario che si registri nella politica italiana. Applaudita, Emma Bonino dal palco: «Carlo, non hai esperienze di partiti, posso farti gli auguri. Io ce l’ho da 40 anni e più i partiti sono piccoli e più sono litigiosi, non il contrario. Ognuno ha le sue ambizioni, ammantate da grandi questioni ideali. Ma io sono pronta». Di tanti segmenti e segmentini dalla grossa area fuori sia dall’asse Pd-M5s sia ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Comunque la si pensi nel merito, Carloune ce: non è proprio unadi tutti i giorni. Lasciamo stare i sondaggi. Il fatto è che Azione sabato e domenica a Roma ha tenuto un congresso con tanti delegati, ospiti, discorsi e insomma ha dimostrato di essere un soggetto politico. C’è già l’intesa con +Europa, ed è il solo fatto unitario che si registri nella politica italiana. Applaudita, Emma Bonino dal palco: «Carlo, non hai esperienze di partiti, posso farti gli auguri. Io ce l’ho da 40 anni e più i partiti sono piccoli e più sono litigiosi, non il contrario. Ognuno ha le sue ambizioni, ammantate da grandi questioni ideali. Ma io sono pronta». Di tanti segmenti e segmentini dalla grossa area fuori sia dall’asse Pd-M5s sia ...

