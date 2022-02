Calciomercato Milan, Mazraoui apre ai rossoneri: le ultime (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mazraoui affascinato dal Milan: è la sua prima scelta! Valutazioni in corso sul terzino: le ultime sul Calciomercato rossonero Scrive La Gazzetta dello Sport: sono gli agenti di Noussair Mazraoui, terzino dell’Ajax classe 1997, che hanno contattato il Milan per proporre il loro assistito in scadenza di contratto in estate e non prolungherà. Dettaglio non da poco: il Milan potrebbe aggiungere alla rosa un terzino tuttofare senza dover ricorrere alla cassa. Il gradimento è in primo luogo tecnico: il giocatore piace e le valutazioni in corso a CasaMilan sono la conferma che l’opzione Mazraoui non è stata affatto scartata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022)affascinato dal: è la sua prima scelta! Valutazioni in corso sul terzino: lesulrossonero Scrive La Gazzetta dello Sport: sono gli agenti di Noussair, terzino dell’Ajax classe 1997, che hanno contattato ilper proporre il loro assistito in scadenza di contratto in estate e non prolungherà. Dettaglio non da poco: ilpotrebbe aggiungere alla rosa un terzino tuttofare senza dover ricorrere alla cassa. Il gradimento è in primo luogo tecnico: il giocatore piace e le valutazioni in corso a Casasono la conferma che l’opzionenon è stata affatto scartata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato Milan, asse col Lille Commenta per primo Il Milan in estate investirà pesantemente per consolidare il progetto tecnico e l'asse con il Lille si fa incandescente perché sia Renato Sanches , sia Sven Botman sono obiettivi concreti per un totale ...

Berardi, nessuno come lui in Europa: il Milan e la verità sul prezzo Calciomercato.com Balotelli chiama l’ex compagno di squadra: vola in Turchia Accostato al club turco già durante l’ultima sessione invernale di calciomercato, Roberto Gagliardini potrebbe ... vista la presenza in panchina del tecnico ex Fiorentina e Milan, Vincenzo Montella.

Salernitana; Iervolino, progetto lungo termine, anche stadio Così il presidente della Salernitana Danilo Iervolino a radio Anch'io sport dopo la bella prestazione con il Milan ... parla della situazione del calcio italiano? "Sono l'ultimo arrivato ...

