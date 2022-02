Biometano e idrogeno | il riscatto della monnezza

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 21 febbraio 2022) E se cancellassimo il tabù dei termovalorizzatori e accelerassimo anche sul biogas? Proviamo a spiegarla così. Su un piattobilancia c’è una montagna di rifiuti, quella che l’Italia produce ogni anno: quelli urbani sono 30 milioni di tonnellate, e di queste ben 6,3 milioni di tonnellate finiscono direttamente in discarica (gli fanno compagnia 11,2 milioni di tonnellate di rifiuti speciali). Sull’altro piatto il caro gas: il prezzo di importazione è passato da 28 centesimi a metro cubo del primo trimestre 2021 a 96 centesimi di inizio 2022, con riflessi pesantissimi per le bollette delle famiglie, per le imprese e per il bilancio pubblico che accumula nuovo deficit per gli interventi di sostegno. In mezzo c’è un’opportunità, quella di sfruttare il primo problema per alleviare il secondo: trasformare i rifiuti in energia producendo elettricità, ...