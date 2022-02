Alleanza al Centro-Nord con Azione e al Sud con il M5S Così Letta vuol superare l'incompatibilità Calenda-Conte (Di lunedì 21 febbraio 2022) Enrico Letta è un bivio: stare con Carlo Calenda o con Giuseppe Conte? Il congresso di Azione ha chiarito la posizione dell'ex ministro ed europarlamentare ex Pd, mai con il Movimento 5 Stelle e con Fratelli d'Italia. Sul fronte del Centrodestra Matteo Salvini ha chiuso nettamente a... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 21 febbraio 2022) Enricoè un bivio: stare con Carloo con Giuseppe? Il congresso diha chiarito la posizione dell'ex ministro ed europarlamentare ex Pd, mai con il Movimento 5 Stelle e con Fratelli d'Italia. Sul fronte deldestra Matteo Salvini ha chiuso nettamente a... Segui su affaritaliani.it

