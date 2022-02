Tutti pazzi per mister Davide Nicola (Di domenica 20 febbraio 2022) di Giuseppe De Angelis Davide Nicola c’è e si vede. I tifosi della Salernitana non possono che essere assolutamente soddisfatti di questa squadra che, contro la capolista, ha dimostrato grinta, entusiasmo e voglia di vincere. Merito di mister Nicola, del presidente Iervolino ma anche, in parte, dei tifosi che sembrano già amare questa nuova società, nata sotto una buona stella, e, dagli spalti, hanno fatto sentire il loro apprezzamento e la loro vicinanza. “Sicuramente, è un’altra Salernitana. Io penso che si sia già visto in questi primi 45 minuti la mano di Nicola che reputo un ottimo allenatore – ha dichiarato Giovanni Di Domenico – Fare un risultato contro la capolista sarebbe veramente oro, teniamoci stretto questo pareggio e speriamo in un secondo tempo che sia come questo perché fino ad ora ho ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 20 febbraio 2022) di Giuseppe De Angelisc’è e si vede. I tifosi della Salernitana non possono che essere assolutamente soddisfatti di questa squadra che, contro la capolista, ha dimostrato grinta, entusiasmo e voglia di vincere. Merito di, del presidente Iervolino ma anche, in parte, dei tifosi che sembrano già amare questa nuova società, nata sotto una buona stella, e, dagli spalti, hanno fatto sentire il loro apprezzamento e la loro vicinanza. “Sicuramente, è un’altra Salernitana. Io penso che si sia già visto in questi primi 45 minuti la mano diche reputo un ottimo allenatore – ha dichiarato Giovanni Di Domenico – Fare un risultato contro la capolista sarebbe veramente oro, teniamoci stretto questo pareggio e speriamo in un secondo tempo che sia come questo perché fino ad ora ho ...

Advertising

juventusfc : Siamo LIVE sul nostro canale @Twitch_Italy con Tutti Pazzi per la Juve ???? Qui ?? - Virgini87207398 : @EsercitoCrucian Sono dei pazzi indemoniati ..bisogna fermarli a tutti i costi!!! - Essi_Vivono : @PlanCccp @muntzer_thomas Da pazzi veramente. La cosa bella è che ha avuto 3 milioni e mezzo di visual, e se leggi… - o_rebelot : #jessvip #jeru no, sorry, il Belli ha baciato pure Jessi? Ma sono pazzi tutti? - astratta_ : @Hankness_ Sta cosa già inculcataci alle medie dai prof: professionale=feccia, artistico=pazzi che nessuno ha vogli… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti pazzi Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti del 20 febbraio 2022 Questo all'interno dello spazio chiamato " Tutti Pazzi per Sanremo " dove alcuni degli artisti di Sanremo 2022 riproporranno i loro brani e concederanno una lunga intervista singola alla padrona di ...

Ucraina, "Bombe vicinissime, ho detto muoio": intercettazioni del mercenario Pino Comunque tutti hanno sparato, tutte le linee della guerra del territorio del Donbass". Il ... a sparare come i pazzi... boom boom... che poi onestamente è stato quando... del carro armato... poi c'è ...

Tutti pazzi per mister Davide Nicola Cronache Salerno Tutti pazzi per la biblioteca storica di villa Piercy Una volta acquisito questo patrimonio di immenso valore per la storia del nostro territorio – conclude Bussa – procederemo alla digitalizzazione dell’archivio che metteremo a disposizione di tutti e, ...

Tamberi show al Celebrity All-Star Game di Cleveland: tutti pazzi per Gianmarco Un dinamismo esagerato; festeggiamenti a mo’ di aeroplanino tra gli applausi del pubblico e di tutti i giocatori; rapidità d'esecuzione da fuoriclasse; scarpe fluo gialle e arancioni ai piedi; maglia ...

Questo all'interno dello spazio chiamato "per Sanremo " dove alcuni degli artisti di Sanremo 2022 riproporranno i loro brani e concederanno una lunga intervista singola alla padrona di ...Comunquehanno sparato, tutte le linee della guerra del territorio del Donbass". Il ... a sparare come i... boom boom... che poi onestamente è stato quando... del carro armato... poi c'è ...Una volta acquisito questo patrimonio di immenso valore per la storia del nostro territorio – conclude Bussa – procederemo alla digitalizzazione dell’archivio che metteremo a disposizione di tutti e, ...Un dinamismo esagerato; festeggiamenti a mo’ di aeroplanino tra gli applausi del pubblico e di tutti i giocatori; rapidità d'esecuzione da fuoriclasse; scarpe fluo gialle e arancioni ai piedi; maglia ...