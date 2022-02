“Manca un rigore”: che svista in Udinese-Lazio, scoppia la rabbia dei tifosi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Polemiche in Udinese-Lazio per una svista dell’arbitro ai danni dei bianconeri. Secondo molti tifosi l’episodio era chiaro. Udinese e Lazio si spartiscono la posta in palio nel posticipo serale della Serie A. Un risultato che da un lato consente all’Udinese di fare un piccolo passettino in più verso la salvezza, ma dall’altro impedisce alla Lazio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Polemiche inper unadell’arbitro ai danni dei bianconeri. Secondo moltil’episodio era chiaro.si spartiscono la posta in palio nel posticipo serale della Serie A. Un risultato che da un lato consente all’di fare un piccolo passettino in più verso la salvezza, ma dall’altro impedisce allaQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Akroma941 : Manca un rigore all'Udinese grosso come una casa causato da Luiz Felipe - ivanserio2001 : Nulla contro i nostri attaccanti, ma posso dire che al #Napoli manca un dominatore dell’area di rigore come #Piatek? - CalcioGiulini : INTERVALLO : Chiudiamo il primo tempo sull'1-1 , ma manca un rigore al Cagliari per tocco di mano in area non visto… - EItonMcCartney : RT @smgii1908: Ieri manca un giallo grosso quanto una casa a Maignan in occasione dell'1-1. Il fatto che l'arbitro non gliel'abbia dato sig… - smgii1908 : Ieri manca un giallo grosso quanto una casa a Maignan in occasione dell'1-1. Il fatto che l'arbitro non gliel'abbia… -