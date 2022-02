Lazio, Pedro in missione gol: l'Udinese sua vittima preferita (Di domenica 20 febbraio 2022) UDINE - Senza Immobile servirà un grande Pedro, uomo in più di una Lazio sempre capace di attaccare e andare in rete. Lo spagnolo è pronto a festeggiare la 600esima presenza firmata giocando in tutte ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 febbraio 2022) UDINE - Senza Immobile servirà un grande, uomo in più di unasempre capace di attaccare e andare in rete. Lo spagnolo è pronto a festeggiare la 600esima presenza firmata giocando in tutte ...

Advertising

sportli26181512 : Lazio, Pedro in missione gol: l’Udinese sua vittima preferita: Sarri si affida allo spagnolo, pronto a festeggiare… - LALAZIOMIA : Lazio, Pedro in missione gol: l’Udinese sua vittima preferita - EgliTare_TaD : C’è chi è preoccupato per l’imminente sconfitta di oggi e chi sa che in vista del Napoli verranno inevitabilmente a… - Daniele64181695 : @BlackEagle1967 @spicciar @ciroimmobile Hisay se lo poteva pure risparmiare è modesto. Si puo dire che il mercato d… - LazioNews_24 : #Pedro non vuole fermarsi -