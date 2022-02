Doc - Nelle tue mani 2 | Alice Arcuri alias Cecilia svela un retroscena

(Di domenica 20 febbraio 2022), interprete diTedeschi in Doc -tue2,unsul suo ruolo nella fiction di Rai 1: invece di prepararsi per la parte, ha deciso di...

Advertising

chetempochefa : “Adesso Doc è nelle mie mani!” @lucianinalitti con @lucaargentero a #CTCF da @fabfazio ?? - chetempochefa : 'Adesso Doc è nelle mie mani!' ?? @Lucaargentero e @lucianinalitti ?? #CTCF - KateSteele89 : RT @MarioManca: #DocNelleTueMani2, la fragilità di Gabriel è (anche) la nostra - chil_q : @TheDocReQ @blanchewitch17 @Michelmichealw DOc, metterei la mia vita nelle tue mani, perchè sono sicuro che riuscir… - infoitcultura : Doc 2-nelle tue mani: Gabriel confessa tutto -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle

Basti pensare a 'tue mani' una delle serie italiane più apprezzate degli ultimi anni e che ha contribuito ad accrescerne la fama. Oltre ad essere noto per le qualità d'attore, Luca ...67 lungometraggi tra film e documentari, cortometraggi e videoclip di cui ben 25 in anteprima italiana,sezioni competitive Long Playe Long Play Feature, 7Inch e Soundies; le rassegne ...Alice Arcuri, interprete di Cecilia Tedeschi in Doc - Nelle tue mani 2, svela un retroscena sul suo ruolo nella fiction di Rai 1: invece di prepararsi per la parte, ha deciso di... Se state guardando ...l’attore lodigiano che nella prima stagione ha vestito i panni di Marco Sardoni, il “cattivo” della storia nonché antagonista di “Doc”, saranno ospiti negli studi di via Gorini per raccontare aneddoti ...