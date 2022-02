CorSera - Kessie | una panchina che sa di bocciatura

Leggi su goalnews

(Di domenica 20 febbraio 2022) Goal News Il Milan è in crisi e i giocatori non sembrano essere sufficientemente motivati. In questo clima,rischia di essere bocciato in.? Il Corriere della Sera si concentra sul caso. Per gli ivoriani - scrive il quotidiano - lasalernitana puzzava di rigetto. "Inutile attaccarlo", ha chiarito Pioli alla vigilia: un concetto sensato, un concetto da allenatore, ma altrettanto sensato per preparare alternative per il futuro. Il Milan sarà pronto: in estate arriverà Adeley dal Bordeaux, mentre l'obiettivo sul mercato è Renato Sanchez dal Lille. Il giocatore della Milan,, si è lamentato della suain questa stagione, dicendo che sa di essere stato bocciato. Il Corriere della Sera titola ieri ", una ...