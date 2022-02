Biscotti allo yogurt, prova questa ricetta e non ne comprerai più. Solo 80 Kcal! (Di domenica 20 febbraio 2022) Lo yogurt è un alimento che fa davvero molto bene alla salute, soprattutto per la presenza dei fermenti lattici vivi, ma spesso viene anche utilizzato nella preparazione di dolci e non Solo. Oggi vi riveliamo come creare dei buonissimi Biscotti poco calorici che piaceranno proprio a tutti. Semplici nella preparazione, dopo esservi procurati il necessario ( elencato di seguito), basterà seguire le istruzioni per la preparazione che troverete dettagliate. Ingredienti 200 gr di farina 100 gr di yogurt 35 gr di dolcificante stevia (oppure in alternativa 70 gr di zucchero normale) 20 ml di olio 10 gr di zucchero vanigliato zucchero o stevia per guarnire Biscotti allo yogurt. Procedimento: Iniziate a preparare questa ricetta ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 20 febbraio 2022) Loè un alimento che fa davvero molto bene alla salute, soprattutto per la presenza dei fermenti lattici vivi, ma spesso viene anche utilizzato nella preparazione di dolci e non. Oggi vi riveliamo come creare dei buonissimipoco calorici che piaceranno proprio a tutti. Semplici nella preparazione, dopo esservi procurati il necessario ( elencato di seguito), basterà seguire le istruzioni per la preparazione che troverete dettagliate. Ingredienti 200 gr di farina 100 gr di35 gr di dolcificante stevia (oppure in alternativa 70 gr di zucchero normale) 20 ml di olio 10 gr di zucchero vanigliato zucchero o stevia per guarnire. Procedimento: Iniziate a preparare...

