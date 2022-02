WWE: Drew McIntyre trionfa su Madcap Moss, lo svantaggio numerico non è un ostacolo (Di sabato 19 febbraio 2022) Continua l’edizione 2022 di Elimination Chamber, con il Falls Count Anywhere match fra Drew McIntyre e Madcap Moss accompagnato da Happy Corbin. It's FALLS COUNT ANYWHERE for @DMcIntyreWWE & @MadcapMoss right now at #WWEChamber!? pic.twitter.com/jDk9pMhwrO— WWE (@WWE) February 19, 2022 Subito dopo il suono della campanella abbiamo un’intromissione di Corbin a scapito di McIntyre, che subisce da Madcap Moss brevemente prima di riprendersi e scagliare Moss fuori dal ring. Lo scozzese domina l’azione sulla rampa e fa scappare a gambe levate Corbin, che tornerà subito dopo per salvare Moss da un tentativo di powerbomb dal palco. Moss riprende le redini ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 19 febbraio 2022) Continua l’edizione 2022 di Elimination Chamber, con il Falls Count Anywhere match fraaccompagnato da Happy Corbin. It's FALLS COUNT ANYWHERE for @DWWE & @right now at #WWEChamber!? pic.twitter.com/jDk9pMhwrO— WWE (@WWE) February 19, 2022 Subito dopo il suono della campanella abbiamo un’intromissione di Corbin a scapito di, che subisce dabrevemente prima di riprendersi e scagliarefuori dal ring. Lo scozzese domina l’azione sulla rampa e fa scappare a gambe levate Corbin, che tornerà subito dopo per salvareda un tentativo di powerbomb dal palco.riprende le redini ...

