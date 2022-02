Variante Omicron BA.2 più aggressiva della precedente (Di sabato 19 febbraio 2022) . Presenterebbe caratteristiche simili alla Variante Delta Secondo uno studio giapponese la nuova Variante di Omicron 2, denominata BA.2, sarebbe più aggressiva delle precedenti e in grado di far insorgere forme gravi della malattia. Secondo lo studio, le caratteristiche di questa Variante la avvicinano molto ai ceppi già in circolazione, come quelli della Variante Delta. Ciò renderebbe il virus più aggressivo per l’organismo umano. Dai primi dati, inoltre, la Variante Omicron BA.2 riuscirebbe a evadere la protezione immunitaria data dai vaccini più facilmente, e ad essere anche più resistente ad alcune terapie contro il Covid a base di anticorpi monoclonali. Leggi anche: CARLO D’INGHILTERRA SOTTO INCHIESTA PER ... Leggi su 361magazine (Di sabato 19 febbraio 2022) . Presenterebbe caratteristiche simili allaDelta Secondo uno studio giapponese la nuovadi2, denominata BA.2, sarebbe piùdelle precedenti e in grado di far insorgere forme gravimalattia. Secondo lo studio, le caratteristiche di questala avvicinano molto ai ceppi già in circolazione, come quelliDelta. Ciò renderebbe il virus più aggressivo per l’organismo umano. Dai primi dati, inoltre, laBA.2 riuscirebbe a evadere la protezione immunitaria data dai vaccini più facilmente, e ad essere anche più resistente ad alcune terapie contro il Covid a base di anticorpi monoclonali. Leggi anche: CARLO D’INGHILTERRA SOTTO INCHIESTA PER ...

Advertising

istsupsan : ???S. Brusaferro - #ISS: 'l'epidemia, caratterizzata dalla assoluta predominanza della #variante #Omicron, conferma… - ricpuglisi : 'Omicron: la variante Frankenstein che terrorizza il pianeta' Chiedere scusa no eh - Agenzia_Ansa : 'La pandemia non è finita. Omicron non sarà l'ultima variante'. Il centro europeo per le malattie (Ecdc) avverte: '… - TerroneDoc : Bill Gates: Purtroppo il virus stesso, in particolare la variante chiamata Omicron, è un tipo di vaccino, cioè crea… - 361_magazine : Variante Omicron BA.2 più aggressiva della precedente -