Scortati nel porto di Pozzallo i 94 migranti su veliero in difficoltà (Di sabato 19 febbraio 2022) Sono stati salvati, stanotte intorno alle 2, grazie all'intervento di una motovedetta della Capitaneria di porto di Pozzallo, 94 migranti, tutti asiatici, che viaggiavano su un veliero in difficoltà a 20 miglia da Isola delle Correnti, nel Ragusano. Tra loro una quarantina di bambini. Intanto nel porto di Pozzallo ha attraccato anche la nave umanitaria Ocean Viking della Ong Soso Mediterranee con a bordo 247 persone già tratte in salvo durante interventi di soccorso compiuti nei giorni scorsi. Ad attenderli la macchina dell'accoglienza predisposta dalla prefettura di Ragusa che ha dato il via alle operazioni di sbarco. Dopo un primo triage sanitario i migranti, tutti in buone condizioni di salute, saranno trasferiti nelle strutture dell' hotspot di ...

