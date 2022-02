Motocross, GP di Gran Bretagna a rischio rinvio per la tempesta Eunice. Si torna al format del 2021 (Di sabato 19 febbraio 2022) Il primo round del Mondiale Motocross 2022 potrebbe non disputarsi come da programma questo weekend a Matterley Basin, infatti gli organizzatori hanno già cambiato il format dell’evento e stanno valutando il possibile slittamento del Gran Premio a causa della tempesta Eunice che in queste ore sta colpendo la Gran Bretagna. Nel caso in cui non ci fossero le condizioni per gareggiare oggi e domani, il GP inaugurale della stagione 2022 verrebbe riprogrammato per il weekend 26-27 febbraio sempre sulla stessa pista. Nella giornata di ieri il comitato organizzatore, considerando le previsioni meteo, aveva già deciso di modificare il programma di questo weekend di gara tornando di fatto al format utilizzato negli ultimi due anni da MXGP e ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Il primo round del Mondiale2022 potrebbe non disputarsi come da programma questo weekend a Matterley Basin, infatti gli organizzatori hanno già cambiato ildell’evento e stanno valutando il possibile slittamento delPremio a causa dellache in queste ore sta colpendo la. Nel caso in cui non ci fossero le condizioni per gareggiare oggi e domani, il GP inaugurale della stagione 2022 verrebbe riprogrammato per il weekend 26-27 febbraio sempre sulla stessa pista. Nella giornata di ieri il comitato organizzatore, considerando le previsioni meteo, aveva già deciso di modificare il programma di questo weekend di garando di fatto alutilizzato negli ultimi due anni da MXGP e ...

