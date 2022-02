LIVE – Palermo-Turris 4-0, Serie C 2021/2022: girone C (DIRETTA) (Di sabato 19 febbraio 2022) Alle 14:30 di sabato 19 febbraio andrà in scena Palermo-Turris, match della ventottesima giornata di Serie C 2021/2022. Entra nel vivo il girone C con le due squadre pronte a contendersi i tre punti. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta di gioco regolamentari? Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale con aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL MATCH IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Palermo-Turris 3-0 (10? Sbraga AUT, 43? Floriano, 52? Brunori, 55? Luperini) 57?- Ammonizione per Accardi 55?- POKER Palermo!!! Luperini di mancino mette dentro il 4-0 del Palermo 52?- GOOL Palermo!!! Brunori firma il 3-0 per i padroni di casa. Spiazza Perina ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Alle 14:30 di sabato 19 febbraio andrà in scena, match della ventottesima giornata di. Entra nel vivo ilC con le due squadre pronte a contendersi i tre punti. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta di gioco regolamentari? Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL MATCH IN TV AGGIORNA LA3-0 (10? Sbraga AUT, 43? Floriano, 52? Brunori, 55? Luperini) 57?- Ammonizione per Accardi 55?- POKER!!! Luperini di mancino mette dentro il 4-0 del52?- GOOL!!! Brunori firma il 3-0 per i padroni di casa. Spiazza Perina ...

