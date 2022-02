LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 6-7 4-3, ATP Rio 2022 in DIRETTA: forse si riprende in Brasile! (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.50 Si sta cercando di rappezzare il campo per quanto possibile dopo ore di pioggia. Gestione senza precedenti in quel di Rio de Janeiro. 02.47 Tutti i quarti sono stati cancellati: si cerca di far concludere gli ottavi di finale tra Matteo Berrettini e Thiago Monteiro e quello tra Carlos Alcaraz e Federico Delbonis. 02.13 Non si deciderà né si giocherà prima delle 22.45 locali: situazione paradossale a Rio. 01.47 Giungono notizie dal Rio Open: cancellati i match tra Miomir Kecmanovic e Facundo Cerundolo e Diego Schwartzman e Pablo Andujar. 01.24 Continua a piovere senza sosta e intanto Carlos Alcaraz e Pablo Carreno Busta si sono ritirati ai quarti di doppio contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos. 01.00 Ha ripreso a piovere incessantemente: si spera in una decisione ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.50 Si sta cercando di rappezzare il campo per quanto possibile dopo ore di pioggia. Gestione senza precedenti in quel di Rio de Janeiro. 02.47 Tutti i quarti sono stati cancellati: si cerca di far concludere gli ottavi di finale tra Matteoe Thiagoe quello tra Carlos Alcaraz e Federico Delbonis. 02.13 Non si deciderà né si giocherà prima delle 22.45 locali: situazione paradossale a Rio. 01.47 Giungono notizie dal Rio Open: cancellati i match tra Miomir Kecmanovic e Facundo Cerundolo e Diego Schwartzman e Pablo Andujar. 01.24 Continua a piovere senza sosta e intanto Carlos Alcaraz e Pablo Carreno Busta si sono ritirati ai quarti di doppio contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos. 01.00 Ha ripreso a piovere incessantemente: si spera in una decisione ...

